زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي: اللي حصل في مصر من تطور مكانش طرق فقط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي: اللي حصل في مصر من تطور مكانش طرق فقط - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: اللي حصل في مصر من تطور مكانش طرق فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس السيسي إن التغيير الذي تم في في 2011 و2012 و2013 تسبب في تآكل الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي كاملا، والذي كان عبارة عن القدرة الاقتصادية للدولة اللي هتقدر تواجه بيها المشاكل كل 3 شهور، لافتا إلى أن هذه التغييرات وهذه الأزمات التي مرت بها الدولة كان لها أثر كبير وكلفت الدولة الكثير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية: «حطينا برنامج ضخم جدا في محاولة مننا لنهيئ الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، ولكن اختزال الخطة اللي احنا اشتغلنا عليها بالنسبة للناس في شبكة الطرق بس يدل على ان احنا كدولة مش قادرين نوصلكو إن اللي حصل مكانش طرق بس».

اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء

«الرئيس السيسي»: وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير حديثة

مدبولي: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد أكدت وعي المصريين بحجم التحديات

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق