الرئيس السيسي: اللي حصل في مصر من تطور مكانش طرق فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 08:16 مساءً - قال الرئيس السيسي إن التغيير الذي تم في في 2011 و2012 و2013 تسبب في تآكل الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي كاملا، والذي كان عبارة عن القدرة الاقتصادية للدولة اللي هتقدر تواجه بيها المشاكل كل 3 شهور، لافتا إلى أن هذه التغييرات وهذه الأزمات التي مرت بها الدولة كان لها أثر كبير وكلفت الدولة الكثير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية: «حطينا برنامج ضخم جدا في محاولة مننا لنهيئ الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة، ولكن اختزال الخطة اللي احنا اشتغلنا عليها بالنسبة للناس في شبكة الطرق بس يدل على ان احنا كدولة مش قادرين نوصلكو إن اللي حصل مكانش طرق بس».