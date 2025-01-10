بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:21 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل، 27 مسجدًا اليوم الجمعة 10 يناير 2025، في مختلف المحافظات، منها 16 مسجدا بنظام الإحلال والتجديد، و11 مسجدا للصيانة والتطوير.

وبحسب بيان وزارة الأوقاف، فإن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ 1 يوليو 2024م، بلغ حتى الآن 605 مساجد، منها 426 مسجداً للإحلال والتجديد، و179 مسجداً للصيانة والتوسعة. وتم التأكيد على أن إجمالي عدد المساجد التي تم استبدالها وتجديدها وصيانتها وتأثيثها منذ يوليو 2014 بلغ 12686 مسجداً، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه مصري و439 مليون جنيه مصري.

قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم الجمعة 10 يناير 2025

فى مديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الشاذلي بقرية منيا جناج - مركز دسوق

وصيانة مسجد الشهيد أسامة قرية الوراق - مركز سيدي سالم.

فى مديرية أوقاف محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن قرية الطوالب - مركز طهطا

ومسجد الرحمن الغربي، العواسي - نجع العطوة - مركز المراغة

ومسجد الأنوار المحمدية نجع خباتا - قرية الحرجة قبلي - مركز البلينا

وصيانة المسجد: ناصر شاهين حي الكوثر - مركز أخميم.

فى مديرية أوقاف محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد محمود عويضة قرية البستان - مركز الدلنجات

ومسجد العجرم، قرية بولين - مركز كفر الدوار

وصيانة مسجد الرحمن عزبة سلام الملتزمين - قرية قرقاص - مركز دمنهور

وصيانة مسجد الخير، قضاء قطقاط - مركز رشيد، والجامع الزراعي الكبير قرية الأمراء - مركز كفر الدوار.

فى مديرية أوقاف محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى قرية نزلة سرقنة - مركز ديروط

ومسجد أولاد مهران، قرية شقيل - مركز ابنوب

وصيانة مسجد الرحمة قرية الهدايا - مركز أسيوط.

فى مديرية أوقاف محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن الأعصر عزبة الأعصر - مركز البدرشين.

فى مديرية أوقاف محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن، منشأة راغب - مركز الحسينية

ومسجد السلام، قرية سفور - مركز ديرب نجم

وصيانة مسجد الرفاعي قرية بئر عمارة - أنشاص الرمل.

فى مديرية أوقاف محافظة الغربية:

تم بناء مسجد الإمام الشافعي قرية العطوة البحرية - مركز قطور بالغربية.

فى مديرية أوقاف محافظة الفيوم:

تم بناء مسجد التقوى بالفيوم، قرية كهك بحري - مركز الشواشنة

وصيانة مسجد الشيخ سليمان قرية ابهيت الحجر - مركز سنورس الثاني.

فى مديرية أوقاف محافظة أسوان:

تم إحلال وتجديد مسجد الحميد الماجد، المارية - البسيلية بحري - مركز إدفو

وإنشاء مسجد زاد الأبرار العقيبة - قرية الخوئي - الحجاز بحري - مركز إدفو.

فى مديرية أوقاف محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد، كفر عامر رضوان - المنطقة الشرقية - مركز كفر شكر

وصيانة مسجد عباد الرحمن قرية طحانوب - شبين القناطر غرب.

فى مديرية أوقاف محافظة قنا:

تم صيانة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وقرية البراهمة - مركز قفط.

فى مديرية أوقاف محافظة ب:نى سويف

تم صيانة مسجد أم شاكر بمنطقة الجزيرة الملواحية - بندر بني سويف.