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تحذير من الأرصاد.. توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 10 يناير 2025 وأمطار بهذه المناطق - أخبار كلمتك

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تحذير من الأرصاد.. توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 10 يناير 2025 وأمطار بهذه المناطق - أخبار كلمتك

تحذير من الأرصاد.. توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة 10 يناير 2025 وأمطار بهذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 12:21 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 10 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 10 يناير 2025

كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة ١٠ يناير إلى الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 10 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 19 10
بنها 18 10
دمنهور 18 11
المنصورة 18 11
الزقازيق 19 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 22 10
السويس 22 11
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 18 11
مطروح 19 12
الغردقة 24 13
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 27 20

المدينة 25 13

الرياض 20 11

المنامة 21 15

أبو ظبي 26 16

الدوحة 24 14

الكويت 22 08

دمشق 14 03

بيروت 20 13

عمان 14 06

القدس 16 07

غزة 19 15

بغداد 21 07

مسقط 24 18

صنعاء 24 07

الخرطوم 30 16

طرابلس 19 12

تونس 20 12

الجزائر 18 09

الرباط 21 12

نواكشوط 31 17

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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