بشير التابعي: كولر قالب وشه على مجلس الخطيب وسبب إنساني وراء التعاقد مع عمر الساعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:25 صباحاً - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج إلى التعاقد مع 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "كولر يرفض الجلوس مع لجنة التخطيط والإدارة ويرسل وكيله بدلًا منه لعرض طلباته".



وتابع: "الأهلي يحتاج 7 صفقات، في يناير، وأداء الأهلي منذ 7 شهور متراجع ولم يحدث أي تدخل من قبل الإدارة مع الجهاز الفني".



وأكمل: "مارسيل كولر، قالب وشه على الإدارة بسبب تعيين محمد رمضان، بعد بداية الموسم، بعد اتفاقه على تولي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة".

سبب تعاقد الأهلي مع عمر الساعي

وواصل: "الأهلي تعاقد مع عمر الساعي، مقابل 50 مليون جنيه، من أجل مساعدة الإسماعيلي وتحسين العلاقات مع النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.