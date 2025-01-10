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بشير التابعي: كولر قالب وشه على مجلس الخطيب وسبب إنساني وراء التعاقد مع عمر الساعي - أخبار كلمتك

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بشير التابعي: كولر قالب وشه على مجلس الخطيب وسبب إنساني وراء التعاقد مع عمر الساعي - أخبار كلمتك

بشير التابعي: كولر قالب وشه على مجلس الخطيب وسبب إنساني وراء التعاقد مع عمر الساعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:25 صباحاً - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج إلى التعاقد مع 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc": "كولر يرفض الجلوس مع لجنة التخطيط والإدارة ويرسل وكيله بدلًا منه لعرض طلباته".


وتابع: "الأهلي يحتاج 7 صفقات، في يناير، وأداء الأهلي منذ 7 شهور متراجع  ولم يحدث أي تدخل من قبل الإدارة مع الجهاز الفني".


وأكمل: "مارسيل كولر، قالب وشه على الإدارة بسبب تعيين محمد رمضان، بعد بداية الموسم، بعد اتفاقه على تولي سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة".

 

سبب تعاقد الأهلي مع عمر الساعي 

وواصل: "الأهلي تعاقد مع عمر الساعي، مقابل 50 مليون جنيه، من أجل مساعدة الإسماعيلي وتحسين العلاقات مع النادي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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