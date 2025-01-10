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الرياضة - 11:46 - معاش فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - معاش فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - معاش فبراير 2025.. موعد الصرف وكيفية الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:46 صباحاً - معاش فبراير 2025.. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في صرف معاش شهر فبراير، لـ أكثر من 13 مليون مستفيد، ابتداءً من يوم 1 فبراير 2025، مع استمرار تطبيق الزيادة الجديدة التي تم إقرارها في شهر يناير.

معاش فبراير 2025

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد صرف معاش فبراير 2025، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
معاش فبراير

موعد صرف معاش يناير 2025

يصرف معاش فبراير 2025، لأصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 13 مليون مواطن، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في يناير، ابتداءً من يوم 1 فبراير 2025، على أن يستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر فبراير 2025.

أماكن صرف معاش فبراير 2025

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية، صرف معاش فبراير 2025، من الأماكن الآتية:

- فروع البريد المصري.

- ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- مكاتب «فوري».

- كارت «ميزة».

- البنوك المتعاقدة مع الحكومة لصرف المعاشات.

- المحافظ الإلكترونية.

المعاشات
معاش فبراير 2025

كيفية الاستعلام عن معاش فبراير 2025 بالرقم القومي

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاش فبراير 2025.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

صرف معاش شهر فبراير
معاش شهر فبراير 2025

معاش شهر فبراير 2025 بعد الزيادة الجديدة

- معاش الشريحة الأولى بعد الزيادة الجديدة: 1495 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثانية بعد الزيادة الجديدة: 1725 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثالثة بعد الزيادة الجديدة: 1840 جنيهًا.

- معاش الشريحة الرابعة بعد الزيادة الجديدة: 2300 جنيه.

- معاش الشريحة الخامسة بعد الزيادة الجديدة: 2645 جنيهًا.

- معاش الشريحة السادسة بعد الزيادة الجديدة: 2990 جنيها.

- معاش الشريحة السابعة بعد الزيادة الجديدة: 3335 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثامنة بعد الزيادة الجديدة: 3680 جنيها.

- معاش الشريحة التاسعة بعد الزيادة الجديدة: 4025 جنيهًا.

- معاش الشريحة العاشرة بعد الزيادة الجديدة: 4370 جنيهًا.

- معاش الشريحة الحادية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 4715 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثانية عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5060 جنيهًا.

- معاش الشريحة الثالثة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 5405 جنيهات.

- معاش الشريحة الرابعة عشرة بعد الزيادة الجديدة: 11592 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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