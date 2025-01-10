مشاهير العرب - ON تكشف عن البرومو التشويقي لـ مسلسل «صفحة بيضا» بطولة حنان مطاوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 03:01 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لـ ON على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البرومو التشويقي لمسلسل «صفحة بيضا» من بطولة النجمة حنان مطاوع، استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة ضمن مسلسلات الأوف سيزون.

وشاركت ON، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البرومو التشويقي لـمسلسل «صفحة بيضا» لـ حنان مطاوع، معلقة: «واضح إن اللي جاي كله لازم يبقى فيه مجازفة، انتظروا مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع على قناة ON قريبا».

وأظهر البرومو التشويقي لمسلسل «صفحة بيضا» حالة التوتر التي تعيشها حنان مطاوع ضمن أحداث العمل الدرامي، حيث يواجها تحدي ضمن أحداث المسلسل وتلجأ للهروب منه لتتوالي عليها الأحداث في إطار يجمع بين الإثارة والتشويق.

مسلسل «صفحة بيضا»

«صفحة بيضا» من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه في نهاية العام الجاري على شاشات المتحدة، لتدخل حنان مطاوع منافسات موسم دراما الـ Off Season.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حنان مطاوع، نخبة من النجوم منهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، وتدور أحداث المسلسل في إطار مجتمع تشويقي، حيث تواجه حنان مطاوع العديد من التحديات وتحاول الوصول إلى حل لها.