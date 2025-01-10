مشاهير العرب - بسبب وزنها.. رحاب الجمل في صدارة التريند «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:43 مساءً - رحاب الجمل .. بإطلالة فضية ورشاقة ملحوظة، خطفت الفنانة رحاب الجمل الأنظار إليها في أحدث ظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي وضعها في صدارة مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» لظهورها بعد غياب طويل منذ عرض مسلسل «برغم القانون» بنحافة زائدة.

رحاب الجمل في أحدث ظهور

وكانت رحاب الجمل، كشفت للمتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أحدث ظهور خلال جلسة تصويرها الأخيرة، حيث ظهرت بإطلالة فضية مع شعر طويل منسدل، بالإضافة إلى، ظهور نحافتها، الأمر الذي فاجأ قطاع كبير من محبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، كشفت رحاب الجمل في تصريحات تلفزيونية عن سر فقدانها الوزن، قائلة: إنها لا تتبع أنظمة غذائية في خسارتها للوزن، مشيرة إلى أنها تكتسب وتفقد الوزن بشكل طبيعي، موضحة أنها لا تغير نظام تناولها للطعام، ولكنها تحافظ على أن يكون صحي بقدر الإمكان.

آخر أعمال رحاب الجمل

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال رحاب الجمل مسلسل برغم القانون وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون، عدد كبير من النجوم، وهم إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، إيهاب فهمي، رحاب الجمل، فرح يوسف، جوري بكر، ريما مصطفى، عايدة رياض، مازن علوان.