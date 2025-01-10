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ليلى علوي ترد على انتقاد مشاركتها مع بيومي فؤاد في فيلم “المستريحة” - أخبار كلمتك

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ليلى علوي ترد على انتقاد مشاركتها مع بيومي فؤاد في فيلم “المستريحة” - أخبار كلمتك

ليلى علوي ترد على انتقاد مشاركتها مع بيومي فؤاد في فيلم “المستريحة” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:00 صباحاً - أعربت الفنانة ليلى علوي، عن رضاها عن المشاركة في فيلم “المستريحة” مع الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد رضوان، لافتة إلى أنها وافقت على الفيلم لإعجابها بالشخصية التي تختلف تمامًا عما قدمته طوال مسيرتها الفنية.

 

شخصية ليلى علوي في فيلم المستريحة

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: “شخصيتي في فيلم المستريحة مختلفة، وبيومي فؤاد عامل شخصية فظيعة بالعمل، بيومي فؤاد ممثل هايل”.

 

إعجاب ليلى علوي وأسرتها بالفنان محمد رضوان

ولفتت ليلى علوي: "أنا وأسرتي من أشد المعجبين بالفنان محمد رضوان وهو فنان منضبط جدًّا وكوميديان كبير، أما بيومي فؤاد مش مجرد فنان كوميدي ولكنه ممثل هايل".


سر عمل ليلى علوي مع بيومي فؤاد

وأشار: "لما الناس سألتني ليه انتي وبيومي فؤاد في فيلم المستريحة رديت وقلت إن تاريخ السينما مليان بالدويتو وانا بستريح بالشغل مع بيومي فؤاد ومش شرط يبقى دنجوان".


إيرادات فيلم المستريحة 

وحقق فيلم المستريحة للفنانة ليلى علوي إيرادات 87 ألف جنيه أمس الأحد في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

فيلم المستريحة 

وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

أبطال فيلم المستريحة 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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