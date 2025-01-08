مشاهير العرب - هسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن فوز 3 من متابعيه بمسابقة المليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:41 مساءً - محمد رمضان.. مازال الفنان محمد رمضان في صدارة التريند، بعد إعلانه عن انطلاق مسابقة جديدة مرة أخرى لجمهوره وخصّص مبلغ مليون جنيه جائزة مالية لمن يجيب بشكل صحيح على سؤاله الخاص باسم أغنيته المقبلة.

الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وأعلن من خلاله فوز 3 من متابعيه بالمسابقة قائلا: «سؤال المليون جنيه في 3 كسبوا في بوست امبارح باقي لسة 7 هنختار منهم النهاردة».

وأضاف: «هنعلن عن أسماء الـ 10 كسبانين نهاية المسابقة.. اختار اسم أغنيتي القادمة الصحيح (سهران ع النيل- باقي ايه- قطتي مابتخربش- البابا راجع- هتجيلي- صحابي عزموني)؟! لكل واحد تعليق واحد فقط».

وكان «رمضان» قدم سؤال عن مسابقته الجديدة، قائلا: اكتب اسم أغنيتي القادمة.. والجائزة مليون جنيه علشان السؤال ده أسهل بكتير وهختار 10 من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي.

مسابقات محمد رمضان

ولم تكن هذه المرة الأولى التي أعلن فيها الفنان محمد رمضان عن مسابقة فقد أعلن عن مسابقة كانت تحمل اسم «أنا البلد»، ومن يجد الإجابة الصحيحة سيحصل على 5 ملايين جنيه، وكان هناك أكثر من شخص خمنوا الإجابة الصحيحة، لكنه أعلن عدم فوز أحد.

وبعدها قرر رمضان أن يطلق مسابقة ثانية، ويقلل المبلغ إلى 4 ملايين جنيه، وتساءل إلى من يوجه أغنية أنا البلد، لكنه أيضا أعلن عدم فوز أحد، وهذا الأمر أحدث حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره، وبدأ التشكيك في مسابقاته، فهناك من قال إن رمضان تجاهل الإجابات الصحيحة، لأنّ المبلغ كبير، وهناك من ظن أنه لم يرَ الإجابات الصحيحة.

حفل محمد رمضان في السعودية

يستعد الفنان محمد رمضان، لانطلاقة حفله الغنائي القادم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا، ومن المقرر، أن يكون محمد رمضان على موعد مع الجمهور السعودي في 18 يناير الجاري، الأمر الذي أشار إلى اشتياقه إلى لقاء السعوديين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».