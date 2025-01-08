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«وزير الصحة»: أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما - أخبار كلمتك

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«وزير الصحة»: أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما - أخبار كلمتك

«وزير الصحة»: أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:51 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه من خلال ملفات التنمية البشرية يجري التركيز على معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، موضحًا أن وزارة الصحة تعمل على معرفة أسباب وفيات الأطفال، قائلًا: «أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما».

وأوضح «عبد الغفار»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن نسبة الولادة القيصرية في مصر مرتفعة عن أي دولة أخرى وأسبابها عديدة، مشيرًا إلى أن جزءا من أسباب ارتفاع نسبة هذا النوع يكون مجتمعي، إذ إن الأم الآن تطلب من الطبيب الولادة القيصرية، كما أن بعض الأطباء يذهبون لإجراء عملياتها في حالات ليست بالضرورة التعامل معها بهذا النوع من الولادة.

وأشار إلى أن من خلال الدراسة، جرى تأكيد أنه من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات التي من الممكن أن تحسن من معدلات وفيات الأطفال، متابعًا: «ارتفع معدل الأعمار في مصر منذ عام 2014، ووصل لمعدل متوسط 72 عاما، السيدات مرتفعة في معدل العمر عن الرجال، وهذا يعني رعاية صحية وتعليم وتمكين اقتصادي».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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