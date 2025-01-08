«وزير الصحة»: أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:51 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه من خلال ملفات التنمية البشرية يجري التركيز على معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، موضحًا أن وزارة الصحة تعمل على معرفة أسباب وفيات الأطفال، قائلًا: «أكبر نسبة وفيات في الأطفال من الولادة لـ 28 يوما».

وأوضح «عبد الغفار»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن نسبة الولادة القيصرية في مصر مرتفعة عن أي دولة أخرى وأسبابها عديدة، مشيرًا إلى أن جزءا من أسباب ارتفاع نسبة هذا النوع يكون مجتمعي، إذ إن الأم الآن تطلب من الطبيب الولادة القيصرية، كما أن بعض الأطباء يذهبون لإجراء عملياتها في حالات ليست بالضرورة التعامل معها بهذا النوع من الولادة.

وأشار إلى أن من خلال الدراسة، جرى تأكيد أنه من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات التي من الممكن أن تحسن من معدلات وفيات الأطفال، متابعًا: «ارتفع معدل الأعمار في مصر منذ عام 2014، ووصل لمعدل متوسط 72 عاما، السيدات مرتفعة في معدل العمر عن الرجال، وهذا يعني رعاية صحية وتعليم وتمكين اقتصادي».