الحرارة تصل لـ 9.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:11 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن حالة الطقس اليوم الخميس 9 يناير 2025 في محافظات مصر، موكدة أن الطقس في فترتي الليل والصباح الباكر سيكون شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

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الطقس اليوم في مصر

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها: إن الطقس اليوم الخميس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية لوجود فرص إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة قد يصاحبها حبات البرد ورعدية أحيانًا.

حالة الملاحة البحرية اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة أيضا، مع ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر

موعد تحسن الطقس

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع ستصل فيه درجات الحرارة أعلى من المعدل خلال فترة النهار، فيما يسود طقس شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، مع وجود نشاط رياح خلال فترة الليل يؤدي للشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت «غانم» في تصريح لـ كلمتك، أن موجة الصقيع ستنتهي مع الأسبوع المقبل، رغم أن قيم درجات الحرارة نهارًا حول أو أعلى من المعدل الطبيعي، لكن فترات الليل ستشهد طقسا شديد البرودة، مع اختلافها من يوم لآخر نتيجة نشاط الرياح ونسب الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة اليوم الخميس 9 يناير

العظمى الصغرى

- درجات الحرارة في القاهرة 22 12.

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 23 11.

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 22 10.

- درجات الحرارة في بنها 21 11.

- درجات الحرارة في دمنهور 21 11.

- درجات الحرارة في المنصورة 22 11.

- درجات الحرارة في الزقازيق 23 11.

- درجات الحرارة في شبين الكوم 22 12.

- درجات الحرارة في طنطا 21 11.

- درجات الحرارة في دمياط 21 14.

- درجات الحرارة في بورسعيد 22 15.

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 23 12.

- درجات الحرارة في السويس 22 11.

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 23 15.

- درجات الحرارة في الإسكندرية 22 11.

- درجات الحرارة في العلمين الجديدة 20 10.

- درجات الحرارة في مطروح 20 10.

- درجات الحرارة في الغردقة 24 12.

- درجات الحرارة في الأقصر 24 9.

- درجات الحرارة في أسوان 25 11.

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 25 10.