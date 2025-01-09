الرياضة - 08:17 - عيار 21 يسجل 3.770 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:17 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات نحو 3.770 جنيها للبيع.

وتترقب أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على دلالات حول السياسة النقدية المستقبلة، والأسعار المتوقعة لـ أسعار الذهب في الفترة القادمة، حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، خطابا ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور في حدث التوقعات الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمه الرابطة الوطنية لمديري الشركات في نيوجيرسي.

يذكر أنه بعد الاجتماع الأخير لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما تسبب في ارتفاع سعر جرام الذهب، بسبب تزايد الطلب عليه، ومع ذلك فإن بعض الخبراء أشاروا إلى أنه يتوقع خفض الأسعار مرتين فقط في عام 2025، في سبتمبر، في حين أن البنوك المركزية توقعت حدوث أربع زيادات في أسعار الفائدة، ويترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المالية سجل 4308.5 جنيه، سعر الذهب عيار 18 وصل خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3231.5 جنيه.

آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية

وصل سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات في محلات الصاغة إلى مستوى 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية في الصاغة المصرية نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في نهاية التعاملات نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية فسجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

ووصل سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس

أما سعر الذهب عيار 12 فبلغ في ختام التعاملات اليوم نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مساء التعاملات نحو، 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يناير 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيه سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيها 3923.25 جنيه سعر الذهب عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيه سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه