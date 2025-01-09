مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - استمر ساعتين.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم 10 منازل في منشية ناصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - ظهرت في أمريكا والكويت وإيران.. «وسيم السيسي» يقدم أدلة على قدوم كائنات فضائية إلى الأرض «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - اصابة اثنين في حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يزور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في منزله ((صور) - أخبار كلمتك

أسامة الأزهري يزور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق في منزله ((صور) - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

مدير خط نجدة الطفل يكشف عقوبة صفحات بيع الأطفال علي السوشيال ميديا - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار: الإعلان عن 26 كشفا أثريا خلال شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:17 - عيار 21 يسجل 3.770 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:17 - عيار 21 يسجل 3.770 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:17 - عيار 21 يسجل 3.770 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:17 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات نحو 3.770 جنيها للبيع.

وتترقب أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على دلالات حول السياسة النقدية المستقبلة، والأسعار المتوقعة لـ أسعار الذهب في الفترة القادمة، حيث يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، خطابا ويشارك في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور في حدث التوقعات الاقتصادية لعام 2025 الذي تنظمه الرابطة الوطنية لمديري الشركات في نيوجيرسي.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب في مصر

يذكر أنه بعد الاجتماع الأخير لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما تسبب في ارتفاع سعر جرام الذهب، بسبب تزايد الطلب عليه، ومع ذلك فإن بعض الخبراء أشاروا إلى أنه يتوقع خفض الأسعار مرتين فقط في عام 2025، في سبتمبر، في حين أن البنوك المركزية توقعت حدوث أربع زيادات في أسعار الفائدة، ويترقب المستثمرون تقريرًا للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة
سعر الذهب اليوم

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 24 في الأسواق المالية سجل 4308.5 جنيه، سعر الذهب عيار 18 وصل خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 3231.5 جنيه.

آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية

وصل سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات في محلات الصاغة إلى مستوى 4308.5 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات النهائية في الصاغة المصرية نحو 3949.5 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الربع جنيه الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في نهاية التعاملات نحو 3770 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية فسجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

ووصل سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 2513.25 جنيه للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

ماهو مصير سعر الذهب في 2025؟
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس

أما سعر الذهب عيار 12 فبلغ في ختام التعاملات اليوم نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مساء التعاملات نحو، 30160 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يناير 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه 4280 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيها 3923.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3770 جنيها 3745 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيه 3210 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2513.25 جنيه 2496.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30160 جنيه 29960 جنيه

اقرأ أيضاً
سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 في مصر

آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار 18 في مصر الآن

عيار 18 بـ 3205 جنيها.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 2 يناير

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 10:10 - مجدي البدوي: حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة هدية الرئيس للمصريين في العام الجديد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق