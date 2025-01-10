رسالة تشواميني لجماهير ريال مدريد بعد إصابته قبل الكلاسيكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:55 صباحاً - الكلاسيكو، أكد أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد الذي استبدل في نصف نهائي السوبر الإسباني بجدة أمام مايوركا، بعد تعرضه لضربة قوية في الوجه، أنه بخير.



وفاز ريال مدريد، بثلاثية دون رد، على مايوركا، مساء الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وقال تشواميني في تصريحات لشبكة موفيستار "تم استبدالي كإجراء احترازي رغم أن الإصابة ليست خطيرة".



وأضاف "أشعر أنني بخير، سأتعافى بشكل جيد للمباراة المقبلة. لقد كانت ضربة في الرأس. لم أفقد الوعي، كان بإمكاني التحدث بهدوء".

وأشاد تشواميني، الذي تأقلم في مركز قلب الدفاع، في ظل الغيابات الدفاعية التي يعاني منها فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، بزميله جود بيلينجهام، صاحب الهدف الأول.

وشدد "نعلم أن جود لاعب استثنائي، فهو يساعدنا على الفوز بالمباريات طوال الوقت بأهدافه وتمريراته الحاسمة والتزامه. لدينا فريق رائع وسنستمر حتى نهاية الموسم، لأننا نلعب بشكل جيد".

وعن نهائي كأس السوبر يوم الأحد، أوضح "لقد فاز برشلونة في نصف النهائي وكان علينا الفوز لكي يكون هناك كلاسيكو آخر في مباراة نهائية يجب أن نفوز بها".

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تلقي ضربة موجعة خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء الخميس، على ملعب "الجوهرة" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتعرض الفرنسي أوريلين تشواميني قلب الدفاع للميرنجي للإصابة، وقرر أنشيلوتي الدفع بالشاب راؤول أسينسيو بدلا منه في الدقيقة 55.

وخرج تشواميني مباشرة إلى غرف تبديل الملابس، وليس إلى مقاعد البدلاء، مما يشير إلى خطورة الموقف.

وكانت السعودية استضافت 4 نسخ سابقة من كأس السوبر الإسباني، انتهت بتتويج ريال مدريد 3 مرات، مقابل تتويج وحيد للبارسا.

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