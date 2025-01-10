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مرض غامض يثير قلق سكان عدن - أخبار كلمتك

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مرض غامض يثير قلق سكان عدن - أخبار كلمتك

مرض غامض يثير قلق سكان عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 10:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية حالة من القلق بين السكان بسبب انتشار مرض فيروسي مجهول الهوية وسريع العدوى، أثار مخاوف الأهالي والناشطين على حدٍ سواء.

وأشار ناشطون محليون إلى أن المرض يتميز بسرعة انتشاره، حيث يمكن أن ينتقل بسهولة من شخص لآخر بمجرد المخالطة أو حتى الجلوس مع المصاب لفترة قصيرة.


ووفقًا لتقارير متداولة، فإن المرض يسبب أعراضًا مزعجة مثل ضيق التنفس، السعال، وأعراض أخرى مشابهة لما يُعرف بالـ"جازعة"، وهو مصطلح محلي يُطلق على الحالات الصحية التي تثير الهلع وتستدعي التدخل السريع.

وقد رصد عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن الصحي في عدن تزايدًا ملحوظًا في أعداد المصابين، مما يعكس تفاقم المشكلة وتوسع رقعة الانتشار بين المواطنين.


وفي ظل هذه التطورات، يطالب المواطنون الجهات الصحية المختصة بالتحرك العاجل لتحديد طبيعة هذا المرض وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء انتشاره.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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