مرض غامض يثير قلق سكان عدن - أخبار كلمتك

شهدت مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية حالة من القلق بين السكان بسبب انتشار مرض فيروسي مجهول الهوية وسريع العدوى، أثار مخاوف الأهالي والناشطين على حدٍ سواء.

وأشار ناشطون محليون إلى أن المرض يتميز بسرعة انتشاره، حيث يمكن أن ينتقل بسهولة من شخص لآخر بمجرد المخالطة أو حتى الجلوس مع المصاب لفترة قصيرة.



ووفقًا لتقارير متداولة، فإن المرض يسبب أعراضًا مزعجة مثل ضيق التنفس، السعال، وأعراض أخرى مشابهة لما يُعرف بالـ"جازعة"، وهو مصطلح محلي يُطلق على الحالات الصحية التي تثير الهلع وتستدعي التدخل السريع.

وقد رصد عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن الصحي في عدن تزايدًا ملحوظًا في أعداد المصابين، مما يعكس تفاقم المشكلة وتوسع رقعة الانتشار بين المواطنين.



وفي ظل هذه التطورات، يطالب المواطنون الجهات الصحية المختصة بالتحرك العاجل لتحديد طبيعة هذا المرض وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء انتشاره.