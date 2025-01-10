اول هجوم على المبعوث الاممي عقب لقائه مرتكب جريمة ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

شن صحفيون يمنيون محررون مؤخراً من معتقلات ميليشيا الحوثي هجوماً لاذعاً على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وذلك على خلفية لقائه بمسؤول لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، والذي يشغل أيضاً منصب المشرف على معتقل الأمن المركزي في صنعاء، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية لارتكابه جرائم فظيعة وتعذيب ممنهج بحق المعتقلين.



وأعرب الصحفيون المحررون عن استيائهم الشديد من هذا اللقاء، معتبرين أنه يرسل رسالة خاطئة مفادها أن المجتمع الدولي يتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، وأن المبعوث الأممي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم.



وقال أحد الصحفيين المحررين في تصريح"لقد عانينا الأمرّ في معتقلات الحوثي، وشهدنا بأعيننا الجرائم التي يرتكبها المرتضى بحق المعتقلين، والآن نرى المبعوث الأممي يجلس معه وكأنه صديق قديم، هذا أمر مؤسف ومخيب للآمال".



وأضاف صحفي آخر: "هذا اللقاء يظهر ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمة اليمنية، ففي الوقت الذي يتم فيه إدانة انتهاكات الحوثيين، يلتقي المبعوث الأممي بمسؤول حوثي متورط في جرائم حرب، هذا أمر غير مقبول".

