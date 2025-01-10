مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اول هجوم على المبعوث الاممي عقب لقائه مرتكب جريمة ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اول هجوم على المبعوث الاممي عقب لقائه مرتكب جريمة ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

اول هجوم على المبعوث الاممي عقب لقائه مرتكب جريمة ضد الانسانية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 10:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

شن صحفيون يمنيون محررون مؤخراً من معتقلات ميليشيا الحوثي هجوماً لاذعاً على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وذلك على خلفية لقائه بمسؤول لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، والذي يشغل أيضاً منصب المشرف على معتقل الأمن المركزي في صنعاء، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية لارتكابه جرائم فظيعة وتعذيب ممنهج بحق المعتقلين.


وأعرب الصحفيون المحررون عن استيائهم الشديد من هذا اللقاء، معتبرين أنه يرسل رسالة خاطئة مفادها أن المجتمع الدولي يتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، وأن المبعوث الأممي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم.


وقال أحد الصحفيين المحررين في تصريح"لقد عانينا الأمرّ في معتقلات الحوثي، وشهدنا بأعيننا الجرائم التي يرتكبها المرتضى بحق المعتقلين، والآن نرى المبعوث الأممي يجلس معه وكأنه صديق قديم، هذا أمر مؤسف ومخيب للآمال".


وأضاف صحفي آخر: "هذا اللقاء يظهر ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمة اليمنية، ففي الوقت الذي يتم فيه إدانة انتهاكات الحوثيين، يلتقي المبعوث الأممي بمسؤول حوثي متورط في جرائم حرب، هذا أمر غير مقبول".
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عودة إرتفاع أسعار الأسماك بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق