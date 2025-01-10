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السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه - أخبار كلمتك

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السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه - أخبار كلمتك

السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:14 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

وشدد الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية أن أشرف مهمة لأي إنسان هي حماية وطنه.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة. 

وتفقد الرئيس السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

وتابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها. 

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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