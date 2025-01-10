الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

شاهد الصور: حملة امنية تصادر اسلحة ومقذوفات في هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شاهد الصور: حملة امنية تصادر اسلحة ومقذوفات في هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

شاهد الصور: حملة امنية تصادر اسلحة ومقذوفات في هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:57 مساءً - كلمتك/خاص

تمكنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة الجنوبية في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج من ضبط شحنة ذخائر وقذائف متنوعة مهربة، كانت على متن زورق تهريب في ساحل رأس العارة، بالقرب من مضيق باب المندب.

وأوضح مصدر في الحملة الأمنية، بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، أن القوات رصدت زورق التهريب أثناء عملية مراقبة وتحري مستمرة، وتمكنت من ضبطه قبل محاولة تهريب الشحنة.

وأضاف المصدر أن الشحنة المضبوطة تضمنت كميات كبيرة من الذخائر والقذائف، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود الحملة لتعقب مهربي الممنوعات وعناصر التهريب التي تنشط في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وأكدت قوات العمالقة الجنوبية استمرار حملتها الأمنية لتعزيز الأمن وتأمين السواحل في المنطقة، ومكافحة كافة أشكال التهريب، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الساحلية الحيوية.

8b3ec4c80c.jpgff4e208176.jpg

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق