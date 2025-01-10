شاهد الصور: حملة امنية تصادر اسلحة ومقذوفات في هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

تمكنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة الجنوبية في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج من ضبط شحنة ذخائر وقذائف متنوعة مهربة، كانت على متن زورق تهريب في ساحل رأس العارة، بالقرب من مضيق باب المندب.

وأوضح مصدر في الحملة الأمنية، بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، أن القوات رصدت زورق التهريب أثناء عملية مراقبة وتحري مستمرة، وتمكنت من ضبطه قبل محاولة تهريب الشحنة.

وأضاف المصدر أن الشحنة المضبوطة تضمنت كميات كبيرة من الذخائر والقذائف، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود الحملة لتعقب مهربي الممنوعات وعناصر التهريب التي تنشط في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج.

وأكدت قوات العمالقة الجنوبية استمرار حملتها الأمنية لتعزيز الأمن وتأمين السواحل في المنطقة، ومكافحة كافة أشكال التهريب، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الساحلية الحيوية.