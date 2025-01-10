عاجل: الحديدة ورأس عيسى خارج الخدمة.. ضربة قاصمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن تقديرات أمنية، بأن العمليات الأخيرة تسببت في تعطيل ميناء الحديدة بالكامل، إضافة إلى إلحاق أضرار جزئية بميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن.

وبحسب الإذاعة، فإن هذه التقديرات تأتي في أعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع حيوية في اليمن، والتي وُصفت بأنها جزء من استراتيجية عسكرية لتعطيل قدرات جماعة الحوثي في استخدام الموانئ لأغراض عسكرية.

ولم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها المباشرة عن هذه العمليات حتى الآن، وسط تزايد التوتر في المنطقة واستمرار التصعيد العسكري، ما يزيد من المخاوف بشأن تداعياته على الأوضاع الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل اعتماد البلاد بشكل كبير على الموانئ لتأمين الإمدادات الغذائية والإنسانية.