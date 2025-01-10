عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق - أخبار كلمتك

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق - أخبار كلمتك

نيابة عن الرئيس السيسي، سفير مصر بواشنطن يشارك في مراسم تأبين كارتر - أخبار كلمتك

نيابة عن الرئيس السيسي، سفير مصر بواشنطن يشارك في مراسم تأبين كارتر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ON تكشف عن البرومو التشويقي لـ مسلسل «صفحة بيضا» بطولة حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ON تكشف عن البرومو التشويقي لـ مسلسل «صفحة بيضا» بطولة حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف عن موعد انخفاض أسعار الليمون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نقيب الفلاحين يكشف عن موعد انخفاض أسعار الليمون - أخبار كلمتك

نقيب الفلاحين يكشف عن موعد انخفاض أسعار الليمون - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:05 مساءً - أوضح حسين عبد الرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن ارتفاع أسعار الليمون ترجع إلى 6 أسباب أساسية بخلاف زيادة الإقبال على تخليل الليمون استعدادا لشهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن أسعار الليمون لن تنخفض بصورة طبيعية إلا بعد شهر رمضان المبارك وطرح العروة الجديدة.

وأضاف «عبد الرحمن» أن أسعار الليمون ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعره حاليا من 45 إلى 60 جنيها للكيلو، حسب الجودة ومكان البيع، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في أشهر مايو ويونيو ويوليو العام الماضي تسببت في تساقط الأزهار، الأمر الذي أدى لقلة الإنتاجية، حيث تبقي زهرة الليمون بعد تلقحيها 9 أشهر لتصبح ليمونة صفراء بالحجم الطبيعي.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن قرب حلول شهر رمضان المبارك سوف يساهم في ارتفاع الأسعار، فلن تنخفض الأسعار في حالة استمرار الأوضاع كما هي إلا بعد شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى برودة المناخ والذي يساهم في زيادة استهلاك الليمون لما يتمتع به الليمون من فيتامينات مفيدة في الوقاية من الأمراض التنفسيه وعلاج نزلات البرد.

وتابع: التصدير على الرغم من أهميته الكبيرة يساهم في قلة الكميات المطروحة للبيع في السوق المحلي حيث صدرنا وما زلنا نصدر كميات كبيرة من الليمون.

وأكد «أبوصدام» أن اتجاه التجار لشراء الليمون بكميات كبيرة بغرض تخليله والاستفادة من أسعار المخلل المتوقع ارتفاعها في شهر رمضان المبارك بالرغم من قلة المساحات المنتجة من الليمون، حيث لا تتعدي كل مساحات زراعة الليمون 40 ألف فدان ومتوسط إنتاج الفدان 10 أطنان سنويا في الوقت الذي أصيبت فيه بعض مزارع الليمون بالوجه البحري، مما قلل إنتاجيتها، كل هذه العوامل أدت لارتفاع أسعار الليمون البلدي على الرغم من توفر الليمون الايضاليا وانخفاض سعره.

اقرأ أيضاً
البتلو بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 يناير 2025

الفاصوليا بـ6 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق