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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر.. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر.. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر.. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:46 مساءً - تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي اندلع في الساعات الماضية بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل، ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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