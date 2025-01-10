مبعوث ترامب يصل الدوحة لمتابعة المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 08:15 مساءً - ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له، اليوم الجمعة، أن ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وصل، اليوم، إلى الدوحة؛ لمتابعة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الموقع الأمريكي في تقريره، أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب المفاوضات بشأن غزة.

فجوات بين إسرائيل وحماس بالمفاوضات

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم: "إن هناك فجوات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات".

وكشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "معاريف"، عن تراجع شعبية حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث فقد الحزب مقعدين في استطلاع جرى خلال الأسبوع الجاري، ما يمنح كتلة المعارضة 61 مقعدًا في حال إجراء انتخابات جديدة، دون الحاجة لدعم الأحزاب العربية.

تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأظهر الاستطلاع أن 88% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مع تفاوت في المواقف حول طبيعة الصفقة.

ويدعم 52% من المشاركين صفقة تبادل شاملة، بينما يفضل 36% صفقة جزئية، في حين يعارض 6% أي صفقة.

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