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بعمق 60 كيلومترا، إسرائيل تخطط لـ"منطقة نفوذ" داخل الأراضي السورية - أخبار كلمتك

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بعمق 60 كيلومترا، إسرائيل تخطط لـ"منطقة نفوذ" داخل الأراضي السورية - أخبار كلمتك

بعمق 60 كيلومترا، إسرائيل تخطط لـ"منطقة نفوذ" داخل الأراضي السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:40 صباحاً - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن إسرائيل تخطط لاحتلال ما يقرب من 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية،  لضمان عدم تمكن الإدارة السورية الجديدة من إطلاق الصواريخ باتجاه الجولان.

وأضاف مسؤول إسرائيلي أن الخطة تشمل السيطرة على “مساحة نفوذ” بعمق 60 كيلومترًا داخل سوريا، ستخضع لسيطرة استخباراتية إسرائيلية للتأكد من عدم وجود تهديدات مستقبلية.

وأشار المسؤول إلى أن الإدارة السورية الجديدة أرسلت رسائل تفيد بعدم رغبتها في خوض حرب مع إسرائيل، لكنه أعرب عن تشككه قائلًا: «قد يكون الأمر صحيحًا لمدة عام، أو عامين، وربما حتى 10 أو 20 عامًا».

وأوضح أن إسرائيل تأمل في الحصول على دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد تنصيبه في 20 يناير، لتنفيذ خططها داخل سوريا ولبنان لضمان أمنها الإستراتيجي.

جدير بالذكر أن حكم بشار الأسد انهار في 8 ديسمبر 2024، حيث تولت المعارضة السورية إدارة البلاد. وفي أعقاب ذلك، احتلت إسرائيل المنطقة العازلة التي أنشئت في اتفاق فصل القوات عام 1974، بالإضافة إلى جبل الشيخ السوري.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جبل الشيخ حتى يجري التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل.

وبحسب القناة 12، فقد وجه نتنياهو الجيش الإسرائيلي للاستعداد للبقاء في المنطقة حتى نهاية عام 2025، بناءً على تقييم الوضع.

الأحد الماضي، وافقت حكومة الاحتلال، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتل.

وقالت حكومة الاحتلال إنها تصرفت «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا» ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان.

وذكر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت».

وقُوبل قرار حكومة الاحتلال بردود فعل عربية وغربية غاضبة ورافضة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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