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مكثت في مخبئها لأشهر، القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية بعد ساعات من انضمامها للاحتجاجات - أخبار كلمتك

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مكثت في مخبئها لأشهر، القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية بعد ساعات من انضمامها للاحتجاجات - أخبار كلمتك

مكثت في مخبئها لأشهر، القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية بعد ساعات من انضمامها للاحتجاجات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:40 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن السلطات الفنزويلية، اعتقلت اليوم الخميس، زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بينما كانت تغادر مظاهرة مناهضة للحكومة.

 

القبض على زعيمة المعارضة الفنزويلية 

وخرجت ماتشادو في وقت سابق من يوم الخميس لتظهر مرة أخرى في الأماكن العامة بعد أشهر من الاختباء، كجزء من محاولة أخيرة لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.

وقال فريق الصحافة التابع لماتشادو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "إن قوات الأمن اعترضت بعنف الموكب أثناء مغادرته شرق كاراكاس".

تطورات الأوضاع في فنزويلا 

وصرخت ماتشادو في بضع مئات من المحتجين من أعلى شاحنة في العاصمة قبل لحظات من اعتقالها: "أرادوا منا أن نقاتل بعضنا البعض لكن فنزويلا متحدة، نحن لسنا خائفين".

وجاءت الاحتجاجات التي دعت إليها ماتشادو قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتنصيب مادورو في الجمعية الوطنية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وكان الإقبال على احتجاجات يوم الخميس ضئيلا نسبيا حيث تم نشر شرطة مكافحة الشغب بكثافة.

يذكر أن ماتشادو لم تظهر علنا منذ ظهورها المفاجئ في آخر مظاهرة كبرى للمعارضة في أغسطس 2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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