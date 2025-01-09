أكسيوس: نتنياهو يأمل موافقة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 11:20 مساءً - نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان لا يريدون سحب القوات بشكل كامل من جنوب لبنان.

حكومة نتنياهو تريد البقاء في جنوب لبنان

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع أكسيوس:" إن حكومة نتنياهو تريد الإبقاء على بعض القوات في ثلاث مناطق رئيسية بالجنوب اللبناني".

وأكد المسؤولون لموقع أكسيوس:" أن حكومة نتنياهو تأمل موافقة إدارة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد رفض بايدن".

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها، أن خطة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان تتضمن 3 مراحل.

خطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني لم ينجز برنامج انتشاره الذي كان مقررا في عدد من المواقع بين رأس الناقورة وعيتا الشعب، بسبب قطع قوات الاحتلال الإسرائيلية الطريق بعمليات تفجير وتمشيط تزامن تنفيذها قبل انطلاق دوريات الجيش.

وأوضحت الصحيفة أن خطة هوكستين مقسمة إلى ثلاث مراحل زمنية: الأيام الخمسة الأولى تشهد انسحابا من القطاع الغربي ما بين رأس الناقورة ورميش، والأيام الخمسة الثانية، تشهد انسحابا من القطاع الأوسط الممتد بين رميش وميس الجبل.

خطة المبعوث الأمريكي

بينما في الأيام الخمسة الأخيرة، ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع الشرقي الممتد بين ميس الجبل وشبعا.

وذكرت الصحيفة أن الالتزام الزمني قد تعثر في يومه الأول، إذ اقتصر انتشار الجيش اللبناني على مداخل الناقورة ومركز الحميض في علما الشعب ومثلث الجبين – طيرحرفا ومثلث وادي العيون بين بيت ليف ورشاف من دون أن يصل إلى عمق البلدات، علما أن قوات الاحتلال لم تنفذ وعدها بالانسحاب من غالبية تلك البلدات والمواقع من رأس الناقورة واللبونة والضهيرة وصولا إلى رامية وعيتا الشعب.

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