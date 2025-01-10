إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:00 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٠ و١١ يناير ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المنشآت الصحية في محافظة جنوب سيناء قدمت مليونًا و185 ألفًا و711 خدمة طبية، خلال الفترة من بداية يناير حتى ديسمبر 2024، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات الطبية التي قدمت بمستشفيات محافظة جنوب سيناء شملت أقسام الاستقبال، الداخلي، الرعايات، الحضانات، والعمليات، كما قدّمت العيادات الخارجية 98 ألفًا و461 خدمة طبية، بينما وفّرت العيادات المسائية 31 ألفًا و851 خدمة في مختلف التخصصات الطبية، من خلال مستشفى الطور العام (الزهراء)، وأبو رديس المركزي، ودهب المركزي، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية قدمت 33 ألفًا و510 خدمات طبية من خلال 60 قافلة بمختلف التخصصات تم تنفيذها خلال العام الماضي لتوفير كافة سُبل الرعاية الصحية للأماكن الأكثر احتياجًا.

وأشار "عبد الغفار" إلى الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، والتي شملت مستشفى أبورديس المركزي، حيث تم تطوير "قسم الكلى، وقسم الحضانات، وتطوير وحدة رعاية الأطفال، قسم الغسيل الكلوي"، كما أنه جار الانتهاء من إنشاء وتجهيز 3 مستشفيات جديدة هي: ( مجمع الفيروز الطبي "تم تشغيله تجريبيًا منذ 1 سبتمبر الماضي"، ومستشفي دهب المركزي، ومستشفى نويبع المركزي).

ومن جانبه أشار الدكتور هيثم محمد الشنهاب وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إلى أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية، قدمت 101 ألف و620 خدمات طبية، شملت "العيادات الخارجية، والاستقبال، وخدمات المعامل، والأشعة، والأسنان، ومتابعة الحمل"، إضافةً إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ30 ألفًا و173 سيدة، من خلال وحدات طب الأسرة بالسادات برأس سدر، والنقب بطابا، ومركز طب أسرة توشكى بطور سيناء، ووادي فيران بأبو رديس، كما شملت خطة التطوير مكتب صحة شرم الشيخ وإضافته ضمن مكاتب التطعيم الدولية والحج والعمرة.

وقال الشنهاب إن التعليم الطبي المستمر من أهم أولويات المديرية، حيث شارك جميع العاملين بالمديرية في 56 برنامجًا تدريبيًا، بمختلف المجالات العلمية والإدارية والفنية لرفع كفاءتهم، لافتًا إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية، حيث تم المرور على 114 منشأة طبية، وإصدار 15 قرار غلق لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وفي إطار جهود فرق مراقبة الأغذية، أكد "الشنهاب" أنه تم المرور على 5179 منشأة غذائية، وإعدام 41 ألف كيلو أغذية، و64 لتر مشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية، كما تم التوصية بغلق 14 منشأة بها خطر وتلوث وغير مستوفاة للاشتراطات الصحية.

كما نجحت فرق التوعية والتواصل المجتمعي والرائدات الريفيات في تقديم التوعية اللازمة للمواطنين، حيث قدمت 730 ألفًا و123 خدمة توعوية للمواطنين، لتعريفهم بالخدمات المقدمة بمبادرات الصحة العامة وخدمات المستشفيات والوحدات الصحية وتقديم أهم الإرشادات الصحية للوقاية من الأمراض المُعدية وكيفية اتباع نمط حياة صحي.

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