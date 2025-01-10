الحو ثيين يكشفون نتيجة زيارة المبعوث الأممي لصنعاء - أخبار كلمتك



كشفت وزارة الخارجية في حكومة الحو ثيين عن نتائج زيارة المبعوث الأممي لصنعاء .

وقالت الخارجية التابعة للحو ثيين في بيان صادر عنها الخميس ان من ابرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال لقاءات المبعوث الاممي في صنعاء اعتبار خارطة الطريق التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء و الرياض في ديسمبر 2023 هي الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، لكن تراجع الطرف الآخر عن المضي فيها ، .

و استهجنت الوزارة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية على خلفية مساندة غزة، داعيةً الأمم المتحدة للإيفاء بوعودها السابقة بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء الدولي .

وأضاف البيان انه تم التأكيد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة " بوقف جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر .

وحسب البيان فقد تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء لإجراء تبادل الأسرى وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل".