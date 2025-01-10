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الحو ثيين يكشفون نتيجة زيارة المبعوث الأممي لصنعاء - أخبار كلمتك

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الحو ثيين يكشفون نتيجة زيارة المبعوث الأممي لصنعاء - أخبار كلمتك

الحو ثيين يكشفون نتيجة زيارة المبعوث الأممي لصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:37 مساءً - كلمتك/ خاص


كشفت وزارة الخارجية في حكومة الحو ثيين  عن نتائج زيارة المبعوث الأممي لصنعاء .

وقالت الخارجية التابعة للحو ثيين في بيان صادر عنها الخميس ان من ابرز النقاط التي تم التأكيد عليها خلال لقاءات المبعوث الاممي في صنعاء  اعتبار خارطة الطريق التي تم التفاهم بشأنها بين صنعاء و الرياض في ديسمبر 2023 هي الخطوة الأولى الجادة نحو التوصل إلى السلام، لكن تراجع الطرف الآخر  عن المضي فيها ، .

و استهجنت الوزارة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من ضغوط متواصلة على الأمم المتحدة والداعمين لتجفيف المساعدات الإنسانية على خلفية مساندة غزة، داعيةً الأمم المتحدة للإيفاء بوعودها السابقة بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء الدولي .

وأضاف البيان انه تم التأكيد على أن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون واقعا إلا وفق المعادلة المنطقية والعادلة " بوقف جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مقابل وقف التوتر في البحر الأحمر .

وحسب البيان فقد تم تجديد التأكيد على جاهزية صنعاء لإجراء تبادل الأسرى  وفقا لقاعدة "الكل مقابل الكل".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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