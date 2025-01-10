المفتي يبحث مع وزير الشئون الدينية الباكستاني سبل التعاون في 6 مجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:20 مساءً - استقبل الوزير شودري سالك حسين، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على هامش زيارته للعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025م.

المفتي يلتقي وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني ويبحثان سبل التعاون

وخلال اللقاء رحب الوزير بالمفتي ضيفًا عزيزًا على باكستان، وناقش مع المفتي تعزيز التعاون بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية في عدة مجالات، من أهمها:

- الإصدارات العلمية لدار الإفتاء المصرية وخاصة المترجمة منها.

- التعاون في مجال التدريب من خلال تدريب المبعوثين وإعداد مجموعة لتدريب المقبلين على الزواج.

- التعاون مع مركز سلام لدراسات التطرف.

- التعاون مع مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش.

- الاستفادة من تجربة مركز حوار خاصة في قضايا الإلحاد والمثلية.

- الاستفادة من مؤشر الفتوى العالمي.

واتفقا على أن يكون تنسيق التعاون في هيئة بروتوكول يوقع بين الطرفين من خلال السفارة المصرية في "إسلام آباد".

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