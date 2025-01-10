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الرياضة - 07:21 - زيادة مفاجئة لـ سعر الذهب في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:21 - زيادة مفاجئة لـ سعر الذهب في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:21 - زيادة مفاجئة لـ سعر الذهب في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:21 مساءً - يتابع المواطنون سعر الذهب في أسواق الصاغة بشكل دوري، لمعرفة هل ارتفع سعره أم انخفض؟، وذلك للشراء أو البيع في الوقت المناسب بحسب مدخرات كل شخص. وشهد سعر الذهب في مصر زيادة مفاجئة بتعاملات مساء اليوم الجمعة في سوق الصاغة.

لذلك تتزايد معدلات البحث لمعرفة سعر الذهب الآن في مصر سواء لعيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا في الأسواق أو سعر الجنيه الذهب الذي شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين في الآونة الأخيرة.

سعر الذهب الآن في مصر وعالميًا

وعلى الصعيد المحلي، استقرت أسعار الذهب الآن في مصر خلال تداولات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 داخل أسواق الصاغة ومحال المجوهرات، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3.785 جنيهًا للبيع، و3.760 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

وأما على المستوى العالمي فارتفع سعر أوقية الذهب مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم لتصل إلى 2689.43 دولار للبيع، و2689.05 دولار للشراء، وسط تخوف من قبل خبراء الاقتصاد على أن عوامل ارتفاع أسعار الذهب في العالم ستؤدي إلى استمراره في الارتفاع بحلول عام 2025.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية سعر الذهب الآن في أسواق الصاغة بمصر، والتي جاءت كالآتي:

سعر الذهب الآن عيار 24

• سجل سعر الذهب الآن عيار 24 نحو: 4325.75 جنيه للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 24 نحو: 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

• سجل سعر الذهب الآن عيار 22 نحو: 3965.25 جنيه للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 22 نحو: 3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن عيار 21

• سجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو: 3785 جنيهًا للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو: 3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

• سجل سعر الذهب الآن عيار 18 نحو: 3244.25 جنيه للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 18 نحو: 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن عيار 14

• سجل سعر الذهب الآن عيار 14 نحو: 2523.25 جنيه للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 14 نحو: 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

• سجل سعر الذهب الآن عيار 12 نحو: 2162.75 جنيه للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 12 نحو: 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

• سجل سعر الذهب الآن عيار 9 نحو: 1622.25 جنيه للبيع.

• سجل سعر الذهب الآن عيار 9 نحو: 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب

• سجل سعر الجنيه الذهب نحو: 30280 جنيهًا للبيع.

• سجل سعر الجنيه الذهب نحو: 30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

• سجل سعر أوقية الذهب نحو: 2689.43 دولار للبيع.

• سجل سعر أوقية الذهب نحو: 2689.05 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 3965.25 جنيه 3939 جنيهًا
سعر الذهب الآن عيار 21 3785 جنيهًا 3760 جنيهًا
سعر الذهب الآن عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 12 2162.75 جنيه 2148.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 9 1622.25 جنيه 1611.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30280 جنيهًا 30080 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2689.43 دولار 2689.05 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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