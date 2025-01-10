وزير الاعلام يطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ويطلق نداء عاجل في هذا الامر - أخبار كلمتك

أعرب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن استغرابه واستنكاره لحالة الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي تجاه الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق المدنيين، وآخرها الهجوم العنيف على قرية "حنكة آل مسعود" في قيفة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استخدمت في الهجوم مختلف أنواع الأسلحة والآليات الثقيلة، إلى جانب فرض حصار خانق على القرية، مما أسفر عن معاناة شديدة للسكان الأبرياء.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع هذه الانتهاكات المروعة بحالة من الصمت المطبق، وهو ما يعكس تقاعسًا عن تحمل المسؤولية تجاه الجرائم التي تُرتكب ضد حقوق الإنسان في اليمن، مطالبًا بتحرك عاجل لتطبيق العدالة وحماية الأبرياء.

وشدد الإرياني على أن صمت المجتمع الدولي لا يقتصر على غض الطرف عن الجرائم، بل يعزز الشعور بالظلم لدى الضحايا ويدفع المليشيا الحوثية إلى مواصلة سياساتها العدوانية دون رادع، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين.

ودعا الوزير إلى تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، وتقديم قادتها إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها، مؤكدًا أن التحرك الدولي العاجل هو السبيل الوحيد لإيقاف هذه الجرائم وإعادة الأمل للضحايا بتحقيق العدالة.

https://x.com/i/status/1877758236557726096

https://x.com/i/status/1877758236557726096