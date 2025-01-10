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وزير الاعلام يطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ويطلق نداء عاجل في هذا الامر - أخبار كلمتك

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وزير الاعلام يطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ويطلق نداء عاجل في هذا الامر - أخبار كلمتك

وزير الاعلام يطالب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ويطلق نداء عاجل في هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:22 مساءً - كلمتك/خاص

أعرب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن استغرابه واستنكاره لحالة الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي تجاه الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق المدنيين، وآخرها الهجوم العنيف على قرية "حنكة آل مسعود" في قيفة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استخدمت في الهجوم مختلف أنواع الأسلحة والآليات الثقيلة، إلى جانب فرض حصار خانق على القرية، مما أسفر عن معاناة شديدة للسكان الأبرياء.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع هذه الانتهاكات المروعة بحالة من الصمت المطبق، وهو ما يعكس تقاعسًا عن تحمل المسؤولية تجاه الجرائم التي تُرتكب ضد حقوق الإنسان في اليمن، مطالبًا بتحرك عاجل لتطبيق العدالة وحماية الأبرياء.

وشدد الإرياني على أن صمت المجتمع الدولي لا يقتصر على غض الطرف عن الجرائم، بل يعزز الشعور بالظلم لدى الضحايا ويدفع المليشيا الحوثية إلى مواصلة سياساتها العدوانية دون رادع، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين.

ودعا الوزير إلى تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، وتقديم قادتها إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها، مؤكدًا أن التحرك الدولي العاجل هو السبيل الوحيد لإيقاف هذه الجرائم وإعادة الأمل للضحايا بتحقيق العدالة.

https://x.com/i/status/1877758236557726096

https://x.com/i/status/1877758236557726096

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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