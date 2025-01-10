فنان يمني يوجه رسالة إلى الحوثيين عقب تعرضهم لهذا الامر - أخبار كلمتك

امتدح الفنان اليمني محمد الرداعي جماعة الحوثي عقب بث زامل "ما نبالي.. ما نبالي" في أعقاب الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية على العاصمة صنعاء اليوم.

وأكد الرداعي أن كلمات الزامل تعبر عن شجاعة وإيمان الشعب اليمني (جماعة الحوثي)، مشيرًا إلى أن "ما نبالي" ليست مجرد زوامل حماسية، بل تجسد جزءًا من الثقافة الإيمانية التي يتمسك بها أحرار اليمن، والذين، بحسب قوله، أوضحوا للعالم صمودهم في مواجهة التحديات.

وأضاف الرداعي أن الشعب اليمني يمتاز منذ القدم ببنيته الهندسية المدنية التي تخلو من الملاجئ والمخابئ، في إشارة إلى عدم الخضوع أو الانحناء أمام أي عدوان.