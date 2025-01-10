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مقتل مواطن برصاص نقطة تفتيش - أخبار كلمتك

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مقتل مواطن برصاص نقطة تفتيش - أخبار كلمتك

مقتل مواطن برصاص نقطة تفتيش - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 10:12 صباحاً - كلمتك/

أقدمت مليشيا الحوثي ، على قتل أحد المواطنين في نقطة تفتيش بمحافظة الجوف الخاضعة لسيطرتها.


وأكدت مصادر محلية أن المواطن منصر ناجي منصر الجعيدي قُتل إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر المليشيا في حاجز تفتيش في منطقة آل جعيد الواقعة غرب اليتمة، بمحافظة الجوف.


ويأتي هذا الحادث بينما لم يمضِ سوى أسبوعين على استشهاد المواطن طالب يحيى الشاعري، أحد أبناء قبيلة ذو حسين، في حادث مشابه وقع في نقطة تفتيش تابعة للمليشيا في منطقة اليتمة.


وتشهد محافظة الجوف، التي تسيطر مليشيا الحوثي الإرهابية على معظم أراضيها، موجة من الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين، حيث لقي العشرات من السكان مصرعهم في حوادث مشابهة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك نساء وأطفال.


وتثير هذه الحوادث تساؤلات حول غياب الإجراءات القانونية والمراقبة من المنظمات الحقوقية الدولية، التي لم تحرك ساكنا تجاه هذه الجرائم المتواصلة.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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