تفاصيل الحملة العسكرية التي تسببت بمقتل ١٣ في رداع - أخبار كلمتك

قتل وأصيب 13 مدني بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية، جراء هجوم مستمر من قبل جماعة الحوثي، على منطقة "حنكة" بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، باستخدام الطيران المسير والدبابات والقصف المدفعي، بعد أسبوع من الحصار الخانق على المنطقة بحجة البحث عن مطلوبين.

وأفادت منظمة مساواة للحقوق والحريات، بأن الهجوم الحوثي "أسفر عن سقوط 13 مدنيًا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتدمير المنازل والممتلكات"، محملة قيادة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة بحق المدنيين التي تصنف ضمن جرائم الحرب ولا تسقط المسؤولية الجنائية عن مرتكبيها بالتقادم.

كما دعت المنظمة في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة بحق مليشيا الحوثي للضغط عليها لوقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان في محافظة البيضاء.



وذكرت مصادر محلية، أن جماعة الحوثي شنت قصفًا مدفعيًا وجويًا بالطيران المسير على قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع، بمحافظة البيضاء.



وأشارت إلى أن رجال القبيلة تصدوا للهجوم واندلعت مواجهات بين الجانبين ما زالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان، استهداف ميليشيات الحوثي، المدنيين الأبرياء باستخدام الطائرات المسيرة المتفجرة بدون طيار والدبابات، مما أسفر عن سقوط ( 13) مدني بين قتيل وجريح بينهم ثلاث نساء إلى جانب منعها اسعاف المصابين وتدمير عدد من المنازل ودور العبادة وتشريد مئات العائلات.

ووصفت هذه الجريمة بانها "ترقى إلى جريمة حرب وتعكس الطبيعة الإجرامية لميليشيا الحوثي التي لا تتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز وتنفذ أجندة طائفية عنيفة بهدف بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين وتعزيز نهجها الدموي" .



وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القصف الذي تتعرض له القرية وحجم الأضرار الذي خلفه بحق منازل وممتلكات المواطنين.

وحسب المصادر، دفعت الجماعة الخميس تعزيزات عسكرية كبيرة تضم أطقم ودبابات وباشرت في استهداف المدنيين مع تشديد حصارها على القرية.

