مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

روشتة السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

السيسي: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 11 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة تبحث التعاون مع اليونسكو الإقليمي بالقاهرة - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

الأطباء: إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الفني الوارد حدوثه أهم مطالبنا بقانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل : عقب عمران و صنعاء .. غارات جديدة تستهدف محافظة جديدة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن استهداف هذه الموانىء في اليمن - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

عاجل : الكشف عن تركز الغارات بصنعاء على هذه المنطقة للمرة الأولى - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن رقم كبير وغير مسبوق للغارات الجوية التي استهدفت الحو ثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تفاصيل الحملة العسكرية التي تسببت بمقتل ١٣ في رداع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل الحملة العسكرية التي تسببت بمقتل ١٣ في رداع - أخبار كلمتك

تفاصيل الحملة العسكرية التي تسببت بمقتل ١٣ في رداع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 10:12 صباحاً - كلمتك/خاص:

قتل وأصيب 13 مدني بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية، جراء هجوم مستمر من قبل جماعة الحوثي، على منطقة "حنكة" بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، باستخدام الطيران المسير والدبابات والقصف المدفعي، بعد أسبوع من الحصار الخانق على المنطقة بحجة البحث عن مطلوبين.

 

وأفادت منظمة مساواة للحقوق والحريات، بأن الهجوم الحوثي "أسفر عن سقوط 13 مدنيًا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، وتدمير المنازل والممتلكات"، محملة قيادة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة بحق المدنيين التي تصنف ضمن جرائم الحرب ولا تسقط المسؤولية الجنائية عن مرتكبيها بالتقادم.

 

كما دعت المنظمة في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة بحق مليشيا الحوثي للضغط عليها لوقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق الانسان في محافظة البيضاء.


وذكرت مصادر محلية، أن جماعة الحوثي شنت قصفًا مدفعيًا وجويًا بالطيران المسير على قرية "حنكة آل مسعود" بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع، بمحافظة البيضاء.


وأشارت إلى أن رجال القبيلة تصدوا للهجوم واندلعت مواجهات بين الجانبين ما زالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

 

وأكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان، استهداف ميليشيات الحوثي، المدنيين الأبرياء باستخدام الطائرات المسيرة المتفجرة بدون طيار والدبابات، مما أسفر عن سقوط ( 13) مدني بين قتيل وجريح بينهم ثلاث نساء إلى جانب منعها اسعاف المصابين وتدمير عدد من المنازل ودور العبادة وتشريد مئات العائلات.

 

ووصفت هذه الجريمة بانها "ترقى إلى جريمة حرب وتعكس الطبيعة الإجرامية لميليشيا الحوثي التي لا تتورع عن استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز وتنفذ أجندة طائفية عنيفة بهدف بث الرعب والخوف بين السكان المدنيين وتعزيز نهجها الدموي" .


وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر القصف الذي تتعرض له القرية وحجم الأضرار الذي خلفه بحق منازل وممتلكات المواطنين.

 

وحسب المصادر، دفعت الجماعة الخميس تعزيزات عسكرية كبيرة تضم أطقم ودبابات وباشرت في استهداف المدنيين مع تشديد حصارها على القرية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير حو ثي : لقد فشل هذا المخطط ! - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق