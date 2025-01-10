أمين عام الفيفا يهنئ عزام بتعيينه مديرا تنفيذيا للاتحاد المصرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 02:14 مساءً - تلقى الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، رسالة تهنئة من ماتياس جرافستروم الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة تعيينه مديرا تنفيذيا للاتحاد المصرى، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة لتطوير الكرة المصرية.



وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم في رسالته: "يسعدني جدًا أن أتقدم إليك بأحر التهاني بمناسبة تعيينك مؤخرًا مديرا تنفيذيا للاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتأكيد سيكون لخبراتك الكبيرة دور مؤثر لتحقيق أهداف الاتحاد المصرى".



تابع الأمين العام: "ولتحقيق هذا النجاح فإن كل فريق العمل في الاتحاد الدولى لكرة القدم سيكون سعيدا بالتعاون معك من خلال برامجنا المختلفة.. كما سنكون سعداء بالتواصل معكم للإجابة على أي أسئلة تتعلق بتطوير اتحادكم والأنشطة والفعاليات الخاصة بكم".



أضاف: "كما أتطلع إلى مقابلتك شخصيًا في المستقبل القريب لمناقشة كيف يمكننا العمل معًا لتعزيز مهمتنا المشتركة وجعل كرة القدم أكثر سهولة وإلهامًا لجميع المجتمعات في مصر وحول العالم".



واختتم الأمين العام للفيفا رسالته: "مرة أخرى تهانينا بهذه المناسبة، وأتمنى لك كل النجاح وأتطلع إلى تعاون مثمر معك ومع فريقك في الاتحاد المصري لكرة القدم".

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