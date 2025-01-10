النسي يكشف زيف الحرب على الحوثيين التي تشنها هذه الدول (فضيحة مدوية) - أخبار كلمتك

أكد العميد خالد النسي أن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة الحوثيين منذ عام، والذي انضمت إليه إسرائيل مؤخرًا، لم يستهدف أي قائد حوثي أو غرفة عمليات عسكرية أو مخازن صواريخ وطائرات مسيّرة طوال هذه الفترة.

وأشار العميد النسي إلى أن هذا السلوك يعكس زيف الحرب المعلنة ضد الحوثيين، موضحًا أن هذه الجماعة تُستخدم كأداة لتهديد أمن واستقرار المنطقة وابتزازها سياسيًا وعسكريًا.

وأوضح النسي أن مواجهة الحوثيين على الأرض هي السبيل الوحيد لإسقاطهم واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، مشددًا على أن هذه المهمة تقع على عاتق اليمنيين أنفسهم إذا أرادوا استعادة أرضهم وكرامتهم.

وأضاف العميد النسي أن التحركات الدولية ضد الحوثيين تُظهر تناقضًا واضحًا في الأهداف، مؤكدًا أن استمرار الجماعة كقوة إرهابية يخدم مصالح قوى إقليمية ودولية في المنطقة.

ودعا الشعب اليمني إلى التكاتف واتخاذ خطوات جادة وحاسمة لإنهاء هذه الأزمة وإعادة بناء دولتهم.