مشاهير العرب - نجوى إبراهيم تعلن نيتها خوض ماتش اعتزال.. ما السبب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 08:16 مساءً - كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن نيتها وتفكيرها في الاعتزال، والاعتكاف في المنزل، وقالت نجوى إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «بيت العز» المذاع عبر «نجوم إف إم»: «ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال».

أضافت: «أنتم إزاي مستحملين كل الكلام والنصايح اللي طالعة من جوة قلبي طول العمر! أنا بشوف ناس كبار عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج ويقولي أنا اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا».

وأضافت أيضاً: «العلاقات ليست حب فقط، ولا يوجد فيه أشياء تسنده مثل الاحترام، مينفعش نرفع «الكلفة» بمعنى أنه مينفعش الراجل يقول لـ مراته «يابت»، وكذلك أيضا مينفعش أنها تقول لزوجها يا «ولد»، وهذه الكلمة تداولت كثيرا بسبب المسلسلات والأعمال الدرامة، والحارة المصرية اساسها الإحترام، واللى ملوش كبير يشتريله كبير».

من هي نجوى إبراهيم

ولدت الإعلامية والممثلة المصرية نجوى إبراهيم في 4 أبريل 1946 بالقاهرة، وبدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج على التلفزيون العربي عام 1965، يعرفها المصريون وأطفال جيل الثمانينيات وأوائل التسعينات باسم "ماما نجوى".

بعد 11 عامًا من العطاء الإعلامي، وحصولها على لقب "مذيعة التلفزيون الأولى في مصر والعالم العربي"، اتجهت نجوى إبراهيم إلى مجال التمثيل، حيث شاركت في عدد من الأفلام البارزة مثل "فجر الإسلام" عام 1971 مع الفنان محمود مرسي والمخرج صلاح أبوسيف، بالإضافة إلى "العذاب فوق شفاه تبتسم" و"الرصاصة لا تزال في جيبي" وآخر أعمالها السينمائية "حتى آخر العمر".

تزوجت نجوى إبراهيم ثلاث مرات. كان زواجها الأول من اللاعب الفلسطيني مروان كنفاني، شقيق الأديب غسان كنفاني، وأنجبت منه حكم وناصر، إلا أنها انفصلت عنه بسبب انتقاله للعيش في نيويورك. أما زواجها الثاني فكان من المذيع المصري البارز أحمد فوزي، الذي عمل مستشارًا في رئاسة الجمهورية المصرية، زواجها الثالث كان من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز، الذي استمر عامًا واحدًا.