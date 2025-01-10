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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة طيردبا جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:15 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة في بلدة طيردبا بقضاء صور جنوبي لبنان، ما يعد انتهاكا جديدا لوقف إطلاق النار.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين قولهم: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان لا يريدون سحب القوات بشكل كامل من جنوب لبنان.

حكومة نتنياهو تريد البقاء في جنوب لبنان 

وقال المسئولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع أكسيوس: "إن حكومة نتنياهو تريد الإبقاء على بعض القوات في ثلاث مناطق رئيسية بالجنوب اللبناني".

وأكد المسئولون لموقع أكسيوس: "أن حكومة نتنياهو تأمل موافقة إدارة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد رفض بايدن".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها، أن خطة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لانسحاب جيش الاحتلال  الإسرائيلي من جنوب لبنان تتضمن 3 مراحل. 

خطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان 

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني لم ينجز برنامج انتشاره الذي كان مقررا في عدد من المواقع بين رأس الناقورة وعيتا الشعب، بسبب قطع قوات الاحتلال  الإسرائيلية الطريق بعمليات تفجير وتمشيط تزامن تنفيذها قبل انطلاق دوريات الجيش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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