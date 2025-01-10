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الحكومة الليبية توافق علي فتح قنصلية سودانية في الكفرة - أخبار كلمتك

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الحكومة الليبية توافق علي فتح قنصلية سودانية في الكفرة - أخبار كلمتك

الحكومة الليبية توافق علي فتح قنصلية سودانية في الكفرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 08:00 مساءً - استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، القنصل السوداني عبدالرحمن محمد رحمة الله، مؤكدا الموافقة على افتتاح قنصلية سودانية.

افتتاح قنصلية سودانية في الكفرة بليبيا لتعزيز التعاون بين البلدين


وخلال اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، أبلغ الحويج القنصل السوداني بموافقة الحكومة على افتتاح القنصلية العامة للجمهورية السودانية في الكفرة.

وأوضح أن "هذا القرار يأتي في إطار السياسة الحكومية تجاه الإخوة السودانيين الفارين من الحرب"، مؤكدا على موقف ليبيا الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وكرامة مواطنيه.


وشدد الحويج على أن ليبيا تظل عنصرا إيجابيا يسعى دائما لإيقاف الاقتتال ووقف نزيف الدم بين الإخوة في السودان.

من جانبه، أعرب القنصل السوداني عن تقديره للمساعدات والخدمات التي قدمتها ليبيا للأشقاء السودانيين النازحين بسبب الحرب"، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بمئات الآلاف.

كما أعرب عن "شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بالقائد العام المشير خليفة حفتر، وللحكومة برئاسة أسامة حماد، مؤكدا أن الجهود المبذولة محل تقدير كبير من قبل الحكومة السودانية والشعب السوداني".

سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات 

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ناقشا قضايا ذات اهتمام مشترك، من أبرزها دعم الجالية السودانية المقيمة في ليبيا، بما في ذلك افتتاح مدارس سودانية في مختلف المدن الليبية لتيسير التعليم للأطفال السودانيين المتأثرين بظروف الحرب.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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