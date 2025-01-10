عدن مقبلة على ساعات صعبة - أخبار كلمتك

عدن مقبلة على ساعات صعبة - أخبار كلمتك

عاجل:قوات الحو ثيين تعلن استهداف القوات الامريكية - أخبار كلمتك

عاجل:قوات الحو ثيين تعلن استهداف القوات الامريكية - أخبار كلمتك

مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا - أخبار كلمتك

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 10:50 صباحاً -  قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وأوضح المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.

 

وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.

 

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.

 

رسالة الشرع إلى إسرائيل

وفي وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

 

وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد، وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.

 

ومن جانب آخر، وفي رسالة تطمين لإسرائيل، قال الشرع: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات".

 

وأكد أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق