10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:10 مساءً - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

تابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات، حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها.

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة، كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة.

وجاءت أبرز رسائل ونصائح الرئيس السيسي للطلبة:

1- رحب الرئيس السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

2- أشرف مهمة لأى إنسان هى حماية وطنه.

3- هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة.

4- هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة.

5- يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعى والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة.

6- لدينا قيم وتقاليد نتعامل بها مبنية على الاحترام المتبادل والثقة.

7- أنتم الجيل الذي سيتولى حماية مصر ولن نبخل بنظم التعليم حتى يكون الخريج كفأ.

8- نواجه ظروف قاسية منذ 4 سنوات بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن حرب غزة والظروف التى تمر بحدودنا.

9- بالرغم من كل تلك الظروف والتحديات أنه بفضل الله ربنا بيوفقنا وهيوفقنا أكتر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل.

10- حث الطلبة على تحصيل العلم والوعي بالأحداث المحلية والإقليمية والدولية.

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