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تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:10 مساءً -  تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم على التفاني في التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

 ورحب الرئيس السيسي بالدفعة الجديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وحثهم على تحصيل العلم والوعي بالأحداث محلية وإقليمية ودولية، مؤكدا أن أشرف مهمة لأى إنسان هى حماية وطنه.

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 وقال الرئيس السيسي خلال كلمته إن هناك دراسات لكي يكون خريج الأكاديمية العسكرية شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء الحرب في غزة أو على حدودنا المختلفة.

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 وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب أن نكون في أعلى درجات الفهم والوعى والاستعداد تجاه ما تشهده المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه لدينا قيم وتقاليد نتعامل بها مبنية على الاحترام المتبادل والثقة.

ووجه الرئيس حديثه إلى الطلبة قائلا: أنتم الجيل الذي سيتولى حماية مصر، ولن نبخل بنظم التعليم حتى يكون الخريج كفأ.

وتابع الرئيس: نواجه ظروفا قاسية منذ 4 سنوات بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن حرب غزة والظروف التى تمر بحدودنا مؤكدا أنه بالرغم من كل تلك الظروف والتحديات أنه بفضل الله ربنا بيوفقنا وهيوفقنا أكتر كل ما نبذل جهد ونصبر ونعمل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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