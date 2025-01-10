شيخ الأزهر يطمئن على صحة الدكتور نصر فريد واصل ويدعو له بالشفاء العاجل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:40 مساءً - أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عصر اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة فضيلة صر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ودعا المولى -عز وجل- أن يمنَّ بالشفاء العاجل على العالم الجليل، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يطمئنَ قلوبنا وقلوب أهله وأبنائه وتلامذته عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.