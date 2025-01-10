مشاهير العرب - «لا ثواني».. بسمة بوسيل تطرح أحدث أعمالها اليوم | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 06:36 مساءً - طرحت الفنانة بسمة بوسيل، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «لا ثواني» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.

وأغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل، من كلمات الشاعر عليم، وألحان محمد خلف، وألحان محمد خلف، وإنتاج موسيقي محمد العشي.

وتضمنت كلمات أغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل الأتي: «لأ ثوانى.. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى؟!، كنت ممكن اقولّك ايه؟.. ولّا ليه؟، ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى، انتظارك.. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك، كان ف منتهى الغباء، إبتلاء، حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك، أيوا بعلن انسحابى من انتمائى للى باقى، من مشاعرى ف يوم تجاهك، أيوا مش فارق معايا تكون معايا، مش هقضّى عمرى أشدّ ف انتباهك، لازم ابدأ انّى انسى حاجه حاجه وكل حاجه، كانت بتاخد من أمانى».

آخر أعمال بسمة بوسيل

ومؤخرا طرحت بسمة بوسيل أغنية تحمل اسم «البدايات» وهي من إنتاج النجم تامر حسني عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تعد أولى إصدارتها الخاصة.

أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل، من إنتاج تامر حسني، وكلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فهد.

كلمات أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل

وكانت كلمات أغنية البدايات الآتي: «البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها يا ريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها يا ريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله».