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مشاهير العرب - محمد سعد يرد على تهنئة محمد إمام: «حبيبي يا زعيم يا صغير» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد سعد يرد على تهنئة محمد إمام: «حبيبي يا زعيم يا صغير» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سعد يرد على تهنئة محمد إمام: «حبيبي يا زعيم يا صغير» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:15 مساءً - فيلم الدشاش.. تصدر اسم الفنان محمد إمام محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعرب عن سعادته بعودة الفنان محمد سعد للسينما بفيلم «الدشاش» الذي يعرض حاليا في السينما.

محمد إمام يهنئ محمد سعد

نشر الفنان محمد إمام، صورة لـ محمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلاَ: «نجم كبير وفرحان ليك وكلنا بنحبك.. مبروك نجاح الدشاش».

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

ليرد عليه الفنان محمد سعد، قائلاً: «حبيبي يا محمد يا إمام يا زعيم يا صغير يا غالي يا ابن الغالي.. صبح صبح على الغاليين».

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ولا يخلو الفيلم من التشويق حيث يدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

فيلم الدشاش لمحمد سعد

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

الدشاش محمد سعد

آخر أعمال الفنان محمد إمام

يذكر أن الفنان محمد عادل إمام، كشف مؤخرًا عن الصورة الأولى من كواليس تصوير فيلم «شمس الزناتي العودة»، والذي يتعاون خلاله مع المخرج عمر سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

محمد سعد

حيث روج الفنان محمد إمام لفيلم شمس الزناتي الذي من المفترض أن يطرح في السينمات خلال الفترة المقبلة، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك صورة له بزي الشخصية وهو يشاهد مشهد لوالده من فيلم شمس الزناتي الذي تم إنتاجه عام 1991.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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