الأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:06 مساءً - العلاج على نفقة الدولة.. يعد استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، من الأمور المهمة لكثير من المرضى غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، إذ تقدم لهم الخدمات الصحية بالمجان، وهذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان وصولهم إلى الرعاية الصحية الشاملة.

العلاج على نفقة الدولة

يوفر كلمتك لزواره ومتابعيه كل ما يخص خطوات العلاج على نفقة الدولة والأوراق المطلوبة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

الإجراءات اللازمة للعلاج على نفقة الدولة

تشمل قرارات العلاج على نفقة الدولة، الكثير من التخصصات من بينها «أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النساء - الباطنة - المسالك - العظام - الأمراض الجلدية والعصبية».

وحددت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين وتشمل

1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض

2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية

3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

4- العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

الأوراق المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- تقرير اللجنة الثلاثية

3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة

الخطوات للحصول على العلاج على نفقة الدولة

-التوجه لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

-تحرير تقرير اللجنة الثلاثية.

-تسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.

-تقديم صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة، والتقارير الطبية الحديثة.

-الموافقة على العلاج إلكترونيًا.

-إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية.

وتصدر الموافقة على طلب العلاج من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

كما أتاحت البوابة الإلكترونية لخدمات وزارة الصحة، الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام الرقم القومي من هنـــــا.