ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية قبل الجولة الخامسة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:00 مساءً - يبحث عشاق الزمالك والمصري عن ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل انطلاق الجولة الخامسة.

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقي على إستاد القاهرة فيما يستضيف إنيمبا النيجري نظيره المصري البورسعيدي.

وفي السطور التالية نعرض ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط (المركز الأول).

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط (المركز الثاني).

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4- إنيمبا: 4 نقاط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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