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الرياضة - 07:01 - اقترب من 3 ملايين جنيه.. «الدشاش محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - اقترب من 3 ملايين جنيه.. «الدشاش محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - اقترب من 3 ملايين جنيه.. «الدشاش محمد سعد يتصدر إيرادات الأفلام «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:01 مساءً - فيلم الدشاش.. مازال فيلم «الدشاش» بطولة الفنان محمد سعد يحافظ على تحقيق الصدارة في إيرادات الأفلام منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية حتى وقتنا الحالي، وذلك بعدما أوشك على الاقتراب من 3 ملايين جنيه، حيث حقق في شباك التذاكر حتى الآن أكثر من 2 مليون و731 ألف جينها خلال الساعات القليلة الماضية.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ولا يخلو الفيلم من التشويق حيث يدور العمل حول الدشاش والذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

فيلم الدشاش
فيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

ويضم فيلم الدشاش، عدد كبير من النجوم، أبرزهم، محمد سعد، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

أول تعليق من محمد سعد على شخصيته في «الدشاش»

قال محمد سعد خلال لقائه مع برنامج «عرب وود»: إن شخصيته ضمن أحداث فيلم الدشاش مختلفة عن الأعمال السابقة له، مشيرًا إلى أن شخصية «أطاطا واللمبي وكركر وبوحه»، من التجارب التي أجهدته كثيرًا، موضحا أن هذا العمل جاء استجابة لطلب الجمهور.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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