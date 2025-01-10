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رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور: احتفاله بالبالونة "فلس فني" - أخبار كلمتك

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رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور: احتفاله بالبالونة "فلس فني" - أخبار كلمتك

رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور: احتفاله بالبالونة "فلس فني" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:05 صباحاً - فتَحَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، النار على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد احتفاله المثير للجدل خلال مباراة سموحة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على إستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمـو"، عبر فضائية "TeN": إمام عاشور بعيد عن مستواه المعهود منذ فترة طويلة، وخارج الخدمة، ولم يظهر في مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي خسرها الأهلي بهدف في الدقيقة الأخيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور

وأضاف: إمام عاشور خارج الخدمة "فنيًا"، ويحاول لفت الأنظار إليه بأمور أخرى خارج إطار كرة القدم، حتى لا يتم انتقاده من جمهور الأهلي مثل بقية اللاعبين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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