مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:30 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال إفريقيا.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
بتروجت ضد إنبي - 4 مساء - OnTime Sports.
طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساء - OnTime Sports.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
مولودية الجزائر ضد مازيمبي - 9 مساء - beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني
رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو - 10 مساء - beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
نانت ضد موناكو - 8 مساء
أوكسير ضد ليل - 10 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي
لاتسيو ضد كومو - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
أستون فيلا ضد وست هام يونايتد - 10مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
الاتفاق ضد الخلود - 4:40 مساء - SSC HD.
الرائد ضد ضمك - 5:05 مساء - SSC HD.
أهلي جدة ضد الشباب - 7 مساء - SSC HD.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
النصر الإماراتي ضد اتحاد كلباء - 3:05 مساء - AD Sports.
البطائح ضد العروبة - 3:05 مساء - AD Sports.
العين ضد شباب الأهلي - 5:45 مساء - AD Sports.
دوري نجوم قطر
أم صلال ضد الريان - 3:15 مساء
الشحانية ضد العربي - 5:30 مساء
الدوري المصري الممتاز - سيدات
الاتحاد السكندري ضد اتحاد بسيون - 2:30 مساء
الجونة ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء
إنبي ضد وادي دجلة - 2:30 مساء
البنك الاهلي ضد المصري - 2:30 مساء
الطيران ضد زد -2:30 مساء
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