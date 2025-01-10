مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:30 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية ودوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بتروجت ضد إنبي - 4 مساء - ‎OnTime Sports‎.

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا - 7 مساء - ‎OnTime Sports‎.



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مولودية الجزائر ضد مازيمبي - 9 مساء - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو - 10 مساء - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نانت ضد موناكو - 8 مساء

أوكسير ضد ليل - 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي

لاتسيو ضد كومو - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.



مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد - 10مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق ضد الخلود - 4:40 مساء - SSC HD.

الرائد ضد ضمك - 5:05 مساء - SSC HD.

أهلي جدة ضد الشباب - 7 مساء - SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

النصر الإماراتي ضد اتحاد كلباء - 3:05 مساء - AD Sports.

البطائح ضد العروبة - 3:05 مساء - AD Sports.

العين ضد شباب الأهلي - 5:45 مساء - AD Sports.

دوري نجوم قطر

أم صلال ضد الريان - 3:15 مساء

الشحانية ضد العربي - 5:30 مساء

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الاتحاد السكندري ضد اتحاد بسيون - 2:30 مساء

الجونة ضد مودرن سبورت - 2:30 مساء

إنبي ضد وادي دجلة - 2:30 مساء

البنك الاهلي ضد المصري - 2:30 مساء

الطيران ضد زد -2:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.