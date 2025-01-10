الرياضة - 11:01 - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:01 صباحاً - مرتبات شهر يناير 2025.. تتردد الكثير من الأقاويل على ألسنة المواطنين، عن وجود زيادة جديدة في مرتبات شهر يناير، لذا يكثر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وقيمة المرتبات بعد تطبيق الزيادة.

لذا يرصد موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وحقيقة الزيادة الجديدة، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

من المقرر أن يبدأ مرتبات شهر يناير 2025، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2024، على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة 6 أيام، وتصرف المتأخرات في أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر ذاته.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

ويمكن للعاملين بالجهاز الإداري صرف مرتبات شهر يناير 2025، عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد، وفقًا للمواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يناير 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة

لم تعلن الحكومة حتى الآن عن أي زيادة على المرتبات، ومن المقرر أن تصرف بنفس قيمة الشهر الماضي، وتأتي على النحو التالي:

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2025

وبالنسبة لجدول صرف مرتبات شهر يناير للهيئات والوزارات المختلفة، فجاء كالتالي:

- الأربعاء 22 يناير: صرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الخميس 23 ديسمبر: صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- أما في باقي الأيام فيستمر صرف المرتبات لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر يناير في المواعيد المحددة.