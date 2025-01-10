الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرامج المنفذة بالأكاديمية العسكرية قائمة على دراسات من كليات الاجتماع وعلم النفس، ويصمم البرنامج حتى يخرج الضابط شخصية متوازنة.

وأضاف السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة: "البرامج عشان يكون الضابط اللي هيتم تخرجه من هنا يكون شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة، وبقول كده عشان الطلبة الجدد ممكن يكون اللي بيشوفه هنا مختلف".

وتابع: "مافيش أي شكل من أشكال الاستعلاء، وغير مطروح أي استعلاء في الشخصية، ومش معنى أنك متوازن أو متسامح أنك مش قادر بل بالعكس، كل ما تزيد قدرتك كل ما يزيد توازنك، وكل ما تزيد معرفتك كل ما يزداد تواضعك".