عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق - أخبار كلمتك

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق - أخبار كلمتك

نيابة عن الرئيس السيسي، سفير مصر بواشنطن يشارك في مراسم تأبين كارتر - أخبار كلمتك

نيابة عن الرئيس السيسي، سفير مصر بواشنطن يشارك في مراسم تأبين كارتر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ON تكشف عن البرومو التشويقي لـ مسلسل «صفحة بيضا» بطولة حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ON تكشف عن البرومو التشويقي لـ مسلسل «صفحة بيضا» بطولة حنان مطاوع - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

مطار القاهرة يواصل أعمال التطوير لتسهيل تجربة السفر واستحداث خدمات جديدة بالصالات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرامج المنفذة بالأكاديمية العسكرية قائمة على دراسات من كليات الاجتماع وعلم النفس، ويصمم البرنامج حتى يخرج الضابط شخصية متوازنة.

وأضاف السيسي، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية فجر اليوم الجمعة: "البرامج عشان يكون الضابط اللي هيتم تخرجه من هنا يكون شخصية متوازنة ومتعلمة وقادرة على أداء المهارات المختلفة، وبقول كده عشان الطلبة الجدد ممكن يكون اللي بيشوفه هنا مختلف".

وتابع: "مافيش أي شكل من أشكال الاستعلاء، وغير مطروح أي استعلاء في الشخصية، ومش معنى أنك متوازن أو متسامح أنك مش قادر بل بالعكس، كل ما تزيد قدرتك كل ما يزيد توازنك، وكل ما تزيد معرفتك كل ما يزداد تواضعك".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

شروط التقدم بمشاريع بحثية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للأعوام 2025 /2026 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق